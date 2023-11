Hoy se celebra la Marcha del Orgullo: qué zonas de la Ciudad quedarán afectadas

La comunidad LGBTIQ+ volverá a concentrarse en el centro porteño para la edición número 32 de una manifestación que se festeja desde 1992 de manera ininterrumpida. Cuáles son el lema y las 27 subconsignas de este nuevo encuentro y qué artistas cantarán en los dos escenarios“Ni un ajuste más, ni un derecho menos. ¡Ley Antidiscriminatoria, Ley Integral Trans ya! ¡Frenemos a les antiderechos!”, es el lema de la edición número 32 (Ciudad de Buenos Aires)Se celebra lo que para la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo es “el acto público más importante de nuestra comunidad en Argentina”. A partir de las diez de la mañana de sábado 4 de noviembre, se realizará la marcha del orgullo LGBT+ (lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero, intersex y queer) en treinta puntos del país: el epicentro será la ciudad de Buenos Aires y luego recorrerá ciudades como Villa Gesell, Viedma, Olavarría, Bahía Blanca, Tandil, Junín, Mar del Plata, Florencio Varela, Lomas de Zamora, Luján y Adrogué. El recorrido porteño comenzará temprano en la Plaza de Mayo y a las tres de la tarde partirán hacia el Congreso. En ambos puntos habrá desflies, shows, escenarios y artistas en vivo: en la Plaza de Mayo cantará La Joaqui, entre otros cantantes destacados, y en el Congreso actuarán Ángela Torres y Natalia Oreiro, además de otra decena de artistas.Desde la organización convocaron a “todas las comisiones de las diferentes marchas y festivales del orgullo de todas las provincias y ciudades a lo largo y ancho del país, para poder generar un espacio federal de encuentro y construcción colectiva”. La consigna de este año exclama: “Ni un ajuste más, ni un derecho menos. ¡Ley Antidiscriminatoria, Ley Integral Trans ya! ¡Frenemos a les antiderechos!”. Aunque tenga una fuerte connotación política a quince días del balotaje presidencial, fue elegida en la edición del año pasado.Será la edición número 32. Se realiza todos los años en la ciudad de Buenos Aires de manera ininterrumpida desde 1992, con el propósito medular de “visibilizar nuestros reclamos, nuestras conquistas y nuestro orgullo por nuestra orientación sexual, identidad y expresión de género”, como definen desde los organismos, agrupaciones y voluntarios que se encargan de organizar, promover y proteger la expresión de diversidad. Como en todas las celebraciones anteriores, no faltará la música, la fiesta, la alegría, el color, los atuendos extravagantes y el maquillaje pintoresco.Para la edición de 2023, se espera una convocatoria multitudinaria. Gran parte del centro porteño tendrá restringido el acceso vehicular desde antes de las diez de la mañana. Desde la Secretaría de Transporte y Obras Públicas informaron las afectaciones de tránsito que esperan en el entorno a la zona de Plaza de Mayo y el Congreso de la Nación. Serán en total 340 manzanas que estarán virtualmente afectadas por la marcha. La recomendación de las autoridades es utilizar el transporte público y las ecobicis. A estas manifestaciones se suma el eventual festejo de los hinchas de Boca Juniors, que en caso de que el club de La Boca supere al Fluminense en la final de la Copa Libertadores se presume que irán a festejar al Obelisco.Además del lema “Ni un ajuste más, ni un derecho menos” que se establece en cada edición, esta vez desde la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo eligieron, a su vez, 27 subconsignas, que están cargadas de un potente contenido político y que van desde el lenguaje inclusivo, la educación sexual integral y la producción nacional de preservativos para vulvas hasta el no pago de la deuda al FMI, la adopción de niños y niñas grandes y el fortalecimiento de la democracia.La lista completa de las 27 subconsignas:-Basta de discursos y crímenes de odio.-¿Dónde está Tehuel?-Basta de racismo, xenofobia y sexismo.-ESI no binaria con presupuesto, en todas las escuelas y todos los niveles educativos.-Incluir es incluirnos a todes. Sí al lenguaje no binario.-Basta de segregación a las personas trans en el deporte.-Separación política, económica y simbólica de la Iglesia y el Estado.-Fuera FMI. No al pago de la deuda.-Efectiva implementación de la nueva Ley de VIH, Hepatitis, ITS y Tuberculosis. Indetectable es Intransmisible. ¡Exigimos la Cura Ya!-Investigación, desarrollo y producción nacional de preservativos para vulvas.-Ley de gestación solidaria para proteger a todas las personas involucradas.-Las familias son diversas. Adopción sin discriminaciones. Adoptemos también niñes grandes.-Campo optativo y abierto de género en todos los registros.-Respeto a las niñeces y adolescencias trans, no binarias y diversas.-Defendamos nuestros recursos naturales del saqueo y la contaminación.-Respeto a la diversidad corporal.-Incluir a las personas con discapacidad y neurodiversas es garantizar accesibilidad y todos sus derechos.-Implementación de la Ley de Lengua de Señas Argentina.-Legalización de la marihuana. Despenalización de la tenencia simple de las sustancias psicoactivas.-Basta de genocidio travesti-trans.-Desmantelamiento de las redes de trata.-Trabajo para todes, no a la precarización, licencias igualitarias. Cumplimiento del cupo trans.-Trabajo sexual es trabajo. ¡Que sea ley!-A 40 años del fin de la dictadura cívico-eclesiástica-militar, vamos por una democracia por, y para todes, ¡ni un paso atrás!-Derogación de los códigos contravencionales y de faltas.-No al desmantelamiento de los espacios de diversidad, que lleva adelante Greta Pena, titular del INADi.-Libertad a Milagros Sala, Alberto Nallar, Cristian Díaz y demás preses polítiques.