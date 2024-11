Ferraresi encabezó la entrega de premios del Torneo Intercolegiales de Avellaneda

En el Polideportivo Gatica de Villa Domínico, el intendente Jorge Ferraresi, hizo entrega de medallas y trofeos a los alumnos que participaron del Torneo Intercolegiales de Avellaneda.

“Espacios como estos son lugares de generosidad y conexión entre escuelas”, expresó el Jefe comunal, al tiempo que destacó: “somos una ciudad deportiva”.

Acompañado por el director provincial de Deporte Social, Marcos Cianni y el secretario de Deportes, Sebastián Vidal, Ferraresi subrayó: “La educación es un pilar fundamental para la construcción de un futuro y ustedes son el presente”.

El Torneo Intercolegiales contó con la participación de 2244 chicxs de 44 colegios de la ciudad en disciplinas como handball, vóley y fútsal en las categorías sub 14, sub 16 y sub 18.

En esta edición, el colegio San Pablo alcanzó el primer puesto; el colegio Independiente, segundo; y la Secundaria Nº 4 completó el podio en el tercer lugar.