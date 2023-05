Falleció Tina Turner

Tina Turner, la imparable cantante reconocida mundialmente como la “Reina del Rock & Roll”, murió a los 83 años de acuerdo a un comunicado difundido en sus redes sociales. Turner falleció este martes tras una larga enfermedad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza, donde estaba radicada desde hacía años, según informó su equipo de prensa.

Durante sus últimos años de vida, la artista había atravesado severos problemas de salud desde que en 2016 fuera diagnosticada con cáncer intestinal y recibiera un trasplante de riñón al año siguiente.

Anna Mae Bullock -tal su nombre verdadero- nació el 26 de noviembre de 1939 en un hospital segregado de Tennessee y pasó sus últimos años en una propiedad de 260,000 pies cuadrados en el lago Zurich. Físicamente maltratada, emocionalmente devastada y financieramente arruinada por su relación de 20 años con Ike Turner, se convirtió en una superestrella por sí misma a los 40 años, en un momento en que la mayoría de sus compañeros estaban en decadencia, y seguía siendo una de las principales atracciones de conciertos años después.

Con admiradores que van desde Beyoncé hasta Mick Jagger, Turner fue una de las artistas más exitosas del mundo, convirtiéndose en favoritas de los géneros pop, rock y rhythm and blues. Sus éxitos tempranos estuvieron marcados con canciones como “Proud Mary”, “Nutbush City Limits”, “River Deep, Mountain High “, mientras que entre los más renombrados de los años 80 figuran “What’s Love Got to Do with It”, “We Don’t Need Another Hero” y una versión de “Let’s Stay Together” de Al Green.

Vendió más de 150 millones de discos en todo el mundo, ganó 12 premios Grammy, fue votada junto con Ike al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1991 (y sola en 2021) y fue homenajeada en el Kennedy Center en 2005. Su vida se convirtió en la base de una película, un musical de Broadway y un documental de HBO en 2021 que llamó su despedida pública.