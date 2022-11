Falleció Aaron Carter

El cantante y actor de 34 años, Aaron Carter, fue encontrado muerto este sábado en su casa en Lancaster, en California. Revelaron que el hermano de Nick Carter fue hallado en la bañera de la propiedad.

Según fuentes policiales, las autoridades llegaron al lugar luego de una llamada al 911 a las 11 de la mañana, hora local. El pedido de auxilio decía que alguien se había ahogado. Hasta el momento no se informó la causa oficial de la muerte y es probable que no se revele hasta que se haya completado la autopsia y el informe del forense.

Aaron Carter saltó a la fama a finales de la década de 1990 como cantante de pop y en total publicó cuatro álbumes de estudio. En el primero, en 1997, tenía sólo 9 años.

Comenzó a cantar cuando estaba en los primeros años de la primaria, y enseguida se hizo famosísimo y adorado por las fans de Nick, su hermano mayor y miembro de la popular banda Backstreet Boys. Como telonero del grupo, la boy band más exitosa de su época, el niño conquistó Estados Unidos, recorrió el mundo y brilló con su simpatía y su talento.

Después de que su primer álbum vendiera un millón de copias, el segundo disco, “Aaron’s Party”, triplicó esa cifra -recuerda TMZ- y a partir de ahí se convirtió en una estrella de Nickelodeon.

En su faceta como actor, Aaron Carter apareció en series televisivas como “Lizzie McGuire” o “Sabrina the Teenage Witch”, otros programas de tipo ‘reality’ como “Dancing With the Stars”; protagonizó una serie familiar sin guionizar titulada “E! House of Carters”, e incluso se prodigó en Broadway con “Seussical the Musical”.

El representante de Carter, Roger Paul, confirmó la noticia en declaraciones al The Daily Beast. “Estamos extremadamente tristes y conmocionados al confirmar el fallecimiento de Aaron Carter hoy”, dijo Paul. “En estos momentos se está investigando la causa de su muerte. Les pedimos que den tiempo a la familia y ellos tendrán más información cuando esté disponible”.