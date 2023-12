Exitosas ediciones de “La Noche de Quilmes” en Ezpeleta y San Francisco Solano

El Municipio de Quilmes informa que se desarrollaron con gran éxito las dos primeras jornadas de “La Noche de Quilmes”, que se realizaron el martes y miércoles en Ezpeleta y San Francisco Solano respectivamente, donde miles de quilmeños y quilmeñas se acercaron a efectuar sus compras para las fiestas con importantes descuentos, rebajas y promociones especiales en el caso de quienes obtuvieron la tarjeta “Somos Quilmes”. Esta iniciativa proseguirá hoy en Quilmes Centro y el viernes en Bernal Centro, entre las 18 y las 23.

Durante este miércoles, los vecinos y vecinas recorrieron los locales comerciales sobre la avenida 844 entre las calles 893 y Donato Álvarez, en el casco céntrico de San Francisco Solano. Allí se informaron acerca de cada una de las ofertas disponibles como indumentaria, juguetería, calzado, perfumería, telefonía y electrónica. Cada una de las actividades también contó con sorteos, espectáculos y entretenimiento para todas las edades, como así también hubo un sector de foodtrucks para las familias.

Esa misma dinámica se replicó el martes, la avenida Centenario desde Sobral hasta Caracas, y la calle Chile entre las avenidas San Martín y Centenario, en Ezpeleta Centro.

Al respecto, una de las personas que concurrió a realizar compras, Estela Izzeta, comentó: “Hay buenas ofertas, hay que aprovechar porque esto no se da todos los días y es por las fiestas, está hermoso. No es necesario tener mucho, sino poco y mucho amor y unión. Que los quilmeños empiecen un año bueno, no piensen en lo negativo y siempre para adelante”.

En esa línea, otro de los lugareños, Alan Segato, indicó: “Acá en Solano siempre los precios son más accesibles que en otras localidades cercanas, por eso vinimos acá. Hay buenos precios, mucha variante, calidad y se ajusta al bolsillo de cada uno. Compré zapatillas para mi nene, algunas remeras para mí y otras cosas para las fiestas”.

A su vez, el vecino Cristian Gómez relató: “La gente siempre consume, estén los precios como estén. Estamos en un país en donde la gente consume mucho por suerte. Vine a comprarle un regalo a mi hija para el arbolito, acá en Solano hay precios y por eso vengo acá”.

La próxima “Noche de Quilmes” tendrá lugar hoy de 18 a 24, en el centro de la ciudad, en el sector delimitado desde Videla hasta Humberto Primo y de la avenida Hipólito Yrigoyen hasta Paz; mientras que el viernes será el turno de “La Noche de Locos de Bernal”, en la calle 9 de Julio entre Lavalle y avenida San Martín, y en Belgrano entre Castro Barros y 25 de Mayo.

Cabe recordar que esta acción es llevada adelante por la Municipalidad de Quilmes en conjunto con las Cámaras de Comerciantes de los principales centros comerciales del distrito y tiene como objetivo asistir a la recuperación económica del sector, apoyar la actividad comercial y potenciar el consumo y las ventas.

A su vez, este tipo de eventos beneficia a los consumidores con la finalidad de que puedan concretar las compras navideñas a precios promocionales, cuidando así el bolsillo y la economía de cada vecino y vecina de Quilmes.