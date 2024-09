El próximo 26 de septiembre las y los No Docentes universitarios van al paro

La Asociación No Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda -ANDUNA-, que conduce Ana Laura Ruggiero, confirmó la jornada de lucha en reclamo de mejoras salariales y en respaldo a la Ley de Financiamiento Universitario frente a la amenaza de veto que realizó el presidente Javier Milei.

El 26 de septiembre las y los No Docentes de la Universidades Públicas Nacionales enrolados en la FATUN confirmaron que van al paro, sin concurrencia a los lugares de trabajo, en reclamo de mejoras salariales y en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario que sancionó el Senado hace algunos días y que el presidente amenazó con vetar.

“Las y los No Docentes paramos una vez más en defensa de nuestros salarios, de nuestras Universidades y de toda la comunidad educativa porque, en definitiva, como venimos sosteniendo a lo largo de estos 9 meses: Sin salarios dignos no hay Universidad Pública de calidad”, definió la secretaria General de ANDUNA, Ana Laura Ruggiero, al ratificar que, el próximo 26 de septiembre, adhieren al paro nacional universitario en reclamo de mejoras salariales, la recuperación de la mesa de discusión paritaria y en respaldo a la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por la Cámara baja, entre otros ítems que hacen al funcionamiento del sector. Además, la jornada abre otro frente de lucha, relacionado al proyecto de Presupuesto 2025, que presentó el Presidente ante el Congreso y que plantea un brutal recorte en el Sistema Educativo en todos sus niveles y, como consecuencia, una licuación de los salarios Docentes y No Docentes.

Asimismo, dentro del Plan de lucha se agenda el paro del 26 de septiembre, al que también convoca el Frente Sindical Universitario -integrado por FATUN, CONADU, CONADU HISTÓRICA, FEDUN, CTERA, FAGDUT y UDA- más la realización de una nueva Marcha Federal Universitaria -que podría ser para el 2 de octubre- con el objetivo de potenciar la visibilización del conflicto Docente y No Docente y lograr el acompañamiento de amplios sectores de la comunidad.

“Si no se compone el tema salarial para las y los Docentes y No Docentes, el año que viene va a ser imposible sostener las clases en las Universidades Públicas”, alertó Ruggiero sobre la escalada de la tensión con el Gobierno Nacional. “No vamos a dejar que desaparezca la Educación Pública Superior, la vamos a defender. No vamos a permitir que este Gobierno avance sobre nuestras conquistas y para eso necesitamos de todos y todas, que digan presente y se sumen a la gran marcha del 2 de octubre”, convocó la dirigenta con el objetivo de engrosar las filas que, el 23 de abril pasado, recorrieron el centro porteño y distintos puntos del país en defensa de la Universidad Pública.