Copa de la Liga: Se anunciaron los días y las sedes de los encuentros de cuartos de final

Laentra en etapas de definiciones. Además del cruce del viernes 1 de diciembre entrepara definir el segundo descenso a la Primera Nacional, el fin de semana comenzarán a disputarse los cuartos de final entre los mejores cuatro equipos de cada zona.La organización del certamen anunció cuándo se jugarán los partidos y en qué escenario, dado a que serán en terrenos neutrales. Hay que recordar quequedó primero en la Zona A yhizo lo propio en la Zona B.son el resto de los clasificados entre los mejores ocho equipos del torneo.Cabe aclarar que todos los partidos de playoffs se jugarán con presencia de ambas parcialidades. En caso de empate en los 90 minutos de tiempo regular, habrá alargue de 30 minutos, dividido en dos tiempos de 15 minutos cada uno, y de seguir igualados, la definición se hará a través de penales.:– 18.30: Huracán vs. Platense (Estadio San Juan del Bicentenario de San Juan)– 21.30: Godoy Cruz vs. Banfield (Estadio La Pedrera de San Luis)– 18.30: River Plate vs. Belgrano(Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba)– 21.30: Racing vs. Rosario Central (Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta)En cuanto al partido desempate por la permanencia que protagonizaránen el estadio Coloso Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario, la Liga Profesional dio a conocer información importante para los simpatizantes al confirmar los precios de las entradas.El encuentro tendrá la presencia de ambas parcialidades y cada club tendrá a disposición 15 mil localidades que se venden a través de la plataforma digital Deportick (www.deportick.com.ar) .Los aficionados del Lobo de La Plata ocuparán la Popular Sur, la Tribuna Vieja Amelia y Platea Tata Martino; mientras que los fanáticos del Sabalero tendrán la Popular Norte, Platea Superior Este y Platea Inferior Este. La venta de entradas será exclusivamente para los socios de ambas instituciones. En el caso de existir un remanente, recién ahí se las vendería a los no socios.:– Popular Sur y Norte: socios $8.400 | No Socios $11.550– Tribuna Vieja Amelia y Platea Superior Este: socios $10.500 | No socios $13.650– Platea Tata Martino y Platea Inferior Este: socios $12.600 | No socios $15.750.