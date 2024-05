Carlos Tevez se despidió de Independiente con un empate

Liga Profesional, Carlos Tevez se despidió como entrenador del Rojo en una conferencia de prensa que, por decisión propia, convirtió en discurso. No aceptó preguntas. Luego del insípido empate 0-0 de Independiente ante Platense en Vicente López por la segunda fecha de lase despidió como entrenador del Rojo en una conferencia de prensa que, por decisión propia, convirtió en discurso.

El ex delantero de Boca, de 40 años, había optado el viernes por darle un corte a su vínculo con el club, que había quedado herido tras no haber avanzado a los cuartos de final de la Copa de la Liga y luego del tropiezo ante Talleres en el debut. No obstante, no logró cerrar el ciclo con una victoria, tal como lo deseaba.

“Quiero agradecer a la dirigencia y a todo Independiente por haber confiado en mí. Es un día triste porque dejo a los muchachos y es algo que me duele. Quiero agradecer el apoyo incondicional de los jugadores, a la gente que trabaja en Independiente, a los utileros, no me quiero olvidar de nadie”, prologó el Apache, que había tenido su primera experiencia como orientador en Rosario Central.

“No era fácil para lo que me trajeron, que era salvar a Independiente de un momento difícil. Lo hicimos y en el campeonato quedamos a un gol de clasificar. Luego no pudimos, pero lo hemos hecho muy bien”, sacó pecho respecto de la misión cumplida de dejar al Diablo en la élite.

“También agradecer a Hugo Tocalli por el trabajo que hizo y la confianza y el trabajo que hicimos con los juveniles. Hoy Independiente tiene cuatro o cinco juveniles en Primera y que les va a faltar muy poco para seguir su carrera y darles satisfacciones a Independiente. Y agradecerle al hincha por el respeto. Ellos saben que en el momento que agarré no era fácil para ellos ni para mí. Pero sacamos de esa situación muy difícil a Independiente. Me sentí muy cómodo”, concluyó.