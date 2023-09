Brown: El municipio instaló nuevas lectoras de patentes

El Municipio de Almirante Brown destacó que ya son 39 las cámaras LPR, también conocidas como TRASA, y 15 los carteles LED para identificación de patentes que fueron instaladas estratégicamente en las entradas y salidas del distrito potenciando el sistema de Anillo Digital, con el objetivo de localizar vehículos con pedido de captura. Esta importante herramienta permite analizar las patentes de 180 mil vehículos de forma cotidiana y cotejar sus dominios con la base de datos del Ministerio de Seguridad bonaerense para verificar si cuentan, o no, con algún pedido de captura por haber estado involucrado en algún ilícito. En caso de que se detecte un rodado con estas características, el personal del Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco puede hacer un seguimiento en tiempo real del recorrido del vehículo gracias a las 895 cámaras de seguridad instaladas en las doce localidades, entre domos, fijas y LPR, para dar aviso a la policía y avanzar con la detención de los delincuentes. “Seguimos avanzando con herramientas para prevenir el delito en Almirante Brown y recientemente sumamos nuevas cámaras LRP y carteles lectores de patentes para potenciar el trabajo del Anillo Digital, un sistema que gracias a la base de datos unificada con el Ministerio de Seguridad provincial, permite detectar vehículos con Alertas Temprana y pedidos de secuestro”, explicó Mariano Cascallares. Cabe recordar que gracias a este sistema, días atrás fueron detenidos tres peligrosos delincuentes que habían protagonizado una entradera. Todo ocurrió cuando personal del COM tomó conocimiento gracias al sistema informático que un vehículo Peugeot 206 gris con pedido de secuestro vigente por robo había sido detectado transitando por el cruce de Ruta 16 y la Avenida Argentina. Ante esta situación, se hizo un seguimiento en tiempo real con las cámaras y gracias al rápido accionar, personal policial detuvo su marcha en la rotonda Los Pinos, en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y Ruta 4, capturando a los tres ladrones. Finalmente, desde la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana local remarcaron que a eso, se suma también que todas las líneas locales de colectivos poseen cámaras de seguridad. En total son 900 cámaras, es decir cuatro instaladas en cada una de las 255 unidades, de las cuales tres están ubicadas en el interior y una en el frente de cada unidad, además de un botón de pánico incorporado que únicamente puede ser utilizado por el conductor en el caso de una emergencia.En paralelo se siguen sumando herramientas tecnológicas para la prevención como la app Brown Previene, Alarmas Comunitarias Municipales y el uso de Inteligencia Artificial para la identificación de rostros, analítica de video y video sinopsis.