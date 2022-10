Brown: Cascallares y Fabiani felicitaron a la delegación local en los Juegos Bonaerenses 2022

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, junto a Mariano Cascallares, saludaron y felicitaron a todas las y los deportistas que representaron a al distrito en la última edición de los Juegos Bonaerenses 2022 en la ciudad de Mar del Plata. Destacaron que "compitieron en un gran nivel dejando en lo más alto al Deporte browniano".

También destacaron la participación browniana en Cultura con presentaciones que nos potencian como faro de la cultura de la región. "Tod@s fueron protagonistas y son ganadores por haber participado de la fiesta del Deporte y la Cultura de la Provincia de Buenos Aires", indicó Juan Fabiani.

En total Almirante Brown cosechó 39 medallas en Deporte y en Cultura (Dorada para Cintia Fernández en categoría Stand Up y de Bronce para la obra de danza Tempestades).

"Seguimos dándole impulso al deporte y a la cultura como herramientas de inclusión e igualdad de oportunidades. En ese marco, saludamos y felicitamos a las y los deportistas y a nuestr@s representantes de la cultura por su actuación en los Juegos Bonaerenses desarrollados en Mar del Plata. Una vez más dejaron bien alto a estas expresiones de nuestro querido distrito", expresó Mariano Cascallares.

El medallero en Deportes está compuesto por 23 medallas de oro obtenidas por Carolina Rosales (Atletismo); Rodrigo Sandoval (Atletismo); Fidel Guerrero (Atletismo); Hernán Sachero (Natación Trasplantado); Florencia Sánchez (Atletismo Campo); Fútbol Intelectual Sub 16 Femenino; Zacarías Emanuel Acevedo (Atletismo Campo); Lucas Fushimi (Atletismo Pista); Valentina Fushimi (Atletismo Campo); Danila Saya (Atletismo); Basquetbol (Personas con Discapacidad, Sub 16); Alejo Núñez (Atletismo); Federico Sebastián Romero (Atletismo); Morena Galarza (Natación); Rugby (Sub 14 Masculino); Facundo Soria (Natación); Valentina Alfonso (Natación); Aarón Jorge Fernández (Natación); Ainara Acosta (Natación); Sol Llamarez (Natación); Santino Giménez Levandoski (Natación); y Matías Vallejos (Tae Kwon Do).

Las y los ganador@s de las medallas de plata fueron Nicolás Chavero (Atletismo); Gisele Macías (Atletismo); Juana Zuberbuhler (Atletismo Pista); Gimnasia Artística Sub 15; Candelaria del Pilar Brandt (Natación); Julián Basualdo (Natación) y Vóley Sentado (Personas con Discapacidad).

Finalmente, las medallas de bronce brownianas fueron para Pablo Márquez (Atletismo); Valeria Anahí Basualdo (Atletismo); Andrea Boga (Atletismo); Jorge Lautaro Benítez (Atletismo Campo); Matías Salomón (Atletismo Campo); Lautaro Saucedo (Atletismo Campo); Danza Teatro (Personas con Discapacidad); Natación Sub 18 Masculinos No Federados; y Bochas Femenino Libre.