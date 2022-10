Avellaneda tuvo una gran actuación en los Juegos Bonaerenses 2022

La delegación de casi 200 representantes de Avellaneda que compitió en las finales de los Juegos Bonaerenses 2022 que se disputaron en Mar del Plata obtuvo grandes resultados para la ciudad.

En las distintas disciplinas deportivas y culturales para jóvenes y tercera edad, Avellaneda consiguió 18 medallas doradas y gracias a estos resultados se colocó en el 10° lugar en el medallero general entre los 135 municipios participantes.

El intendente Alejo Chornobroff visitó a la delegación durante una de las jornadas y observó varias disciplinas. Asimismo, el secretario de Deportes, Sebastián Vidal y los subsecretarios de Cultura, Federico Bonaldi y la de Tercera de Edad, Irene Rojas, junto a los equipos y profesores de dichas áreas, acompañaron a lxs representantes locales durante toda la semana de estas Finales.

Avellaneda consiguió las medallas doradas en Salto en Alto (sub 14), Velocidad libre (sub 14), 100 mts. masculino (sub 18); Lanzamiento de martillo masculino (sub 16); Taekwondo femenino, más de 59 kg (sub 14); Natación femenina 50 mts libres (sub 14); Natación para personas con discapacidad: 25 mts libres masculinos (sub 16), 50 mts. libres femeninos (+ 17 S10), 50 mts. libres femeninos (+17 S8), 50 mts. libres masculinos (+17); Natación universitarios masculinos 100 mts libres; Natación universitarios femeniono 100 mts. libres; Skate sub 18 masculino; Gimnasia Artística femenina sub 15; Cestoball sub 14 femenino; Solista vocal sub 15 libre.

Asimismo obtuvo medallas de plata en Atletismo, Taekwondo, Natación, Handball y Literatura, y medallas de bronce en Fútbol 11 femenino y Natación para personas con discapacidad.