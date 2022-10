Avellaneda: Jorge Ferraresi se aleja del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y vuelve al municipio

El presidente Alberto Fernández anunció hoy el alejamiento de Jorge Ferraresi como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat a partir del 1° de noviembre y su reemplazo por Santiago Maggiotti, actualmente secretario de Vivienda.

A través de la red social Twitter, el Presidente confirmó además que Ferraresi volverá a la intendencia de Avellaneda y le agradeció "profundamente" el trabajo que realizó al frente del ministerio y su "compromiso político en el tiempo tan difícil" en el que tuvo que encarar su gestión.

"Agradezco profunda y sinceramente el trabajo realizado por Jorge Ferraresi y valoro su compromiso político en el tiempo tan difícil en que nos tocó gobernar. Su esfuerzo fue esencial para avanzar en la transformación estructural de nuestra Argentina", señaló Fernández.

El mandatario acompañó el hilo de estos mensajes con una foto en la que se lo ve junto a Ferraresi y Maggiotti, y contó que se reunió con los funcionarios para "analizar el desenvolvimiento de las políticas de vivienda y hábitat que están dando respuesta a cientos de miles de familias en todo el país".

"Con Jorge Ferraresi al frente de la intendencia de Avellaneda, con @smaggiotti al frente del ministerio y con el esfuerzo de cada hombre y cada mujer del Frente de Todos, seguiremos transitando juntos este camino de reconstrucción de un país que a todas y todos nos incluya", completó.

Fuentes oficiales indicaron que Ferraresi quiere presentarse a la reelección como intendente de Avellaneda y quería volver a su cargo como jefe comunal antes de que se cumplieran dos años de su llegada al Gobierno nacional, algo que iba a suceder el próximo 12 de noviembre.

“Si no renunciaba antes del 12 noviembre, cuando se cumplían dos años de su llegada al ministerio, se podía considerar que no tenía un mandato cumplido en Avellaneda y entonces podía entenderse que aspiraba a dos reelecciones y eso era algo que Ferraresi no quería. Por eso acordó que dejará su cargo el 1° de noviembre”, explicaron los voceros gubernamentales.

Se ratificó que Maggiotti, segundo de Ferraresi, quedará al frente de la cartera “con el mismo equipo”, en una continuidad de las políticas que se aplican.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la relación de Ferraresi con el Presidente “es la mejor” y el mandatario está “agradecido” con su gestión.

De todos modos, Ferraresi quiere volver a Avellaneda – hoy conducida interinamente por Alejo Chornobroff- para asegurar el año que viene un triunfo electoral del peronismo en uno de los distritos más importantes del conurbano bonaerense.

Fuente: LA Noticia Sur / Telam