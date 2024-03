Avellaneda: Atropelló con su camioneta a un vecino que le impedía el paso para evitar las olas

Una discusión entre el conductor de una camioneta y vecinos del partido bonaerense de Avellaneda terminó con un ataque de furia en medio del temporal: después de impedirle el paso desesperadamente para que el vehículo no avanzara e hiciera olas que epeoraran la situación en la zona inundada, el automovilista decidió poner primera, acelerar y atropellar a uno de los hombres que le pedía que frene.Todo comenzó cuando un hombre a bordo de una camioneta Amarok gris intentaba circular sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, más conocida como Pavón, una de las arterias principales de la zona sur del conurbano bonaerense.Fue en ese momento cuando cuatro vecinos, desesperados por la cantidad de agua acumulada en el lugar tras el intenso temporal que azotó el AMBA, suplicó reiteradas veces al conductor para que no siguiera su camino.Tras minutos de conflicto y discusión, el hombre de la camioneta se cansó de no poder circular y ocurrió lo peor: avanzó a toda velocidad y atropelló a uno de los vecinos que estaba delante de su vehículo, llevándolo en el capot por unos metros y, al mismo tiempo, generando olas en la calle.Finalmente, después de unos segundos, la víctima cayó al asfalto inundado. Casi de inmediato, se incorporó para salir corriendo detrás de la camioneta que lo había embestido, invadido por la impotencia.El video está siendo investigado por la fiscal María Alejandra Olmos Coronel,a cargo de la UFI N°1 de Avellaneda, para lograr identificar al autor de hecho y el vehículo. Asimismo, la investigación iniciada fue caratulada como “lesiones culposas”.