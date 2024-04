Así quedaron definidos los cuartos de final de la Copa de la Liga

La última fecha de la Zona B de la Copa de la Liga contó con cuatro partidos determinantes que confirmaron a los tres equipos que acompañan a Godoy Cruz a los cuartos de final. Con estos resultados se armó el cuadro de los cuartos de final: Boca Juniors le ganó 1-0 a Godoy Cruz y entró cuarto, Estudiantes venció 2-1 a Lanús y quedó segundo; mientras que Defensa y Justicia superó 1-0 a Newell’s, martilló el tercer puesto y dejó sin chances a Racing, pese a su goleada 4-0 ante Belgrano en Córdoba.

Con estos resultados, además de la Academia, quedaron afuera el Granate y La Lepra rosarina, los otros dos elencos que contaban con chances al inicio de la jornada.

El cuadro de los cuartos de final quedó armado de la siguiente manera y habrá Superclásico: River Plate vs. Boca Juniors, Estudiantes vs. Barracas Central, Godoy Cruz vs. Vélez y Argentinos Juniors vs. Defensa y Justicia.

Los duelos por los cuartos de final no tendrán alargue, se disputarán en campo neutral y, en caso de empate, se definirán por penales. Solo habrá tiempo extra ante una eventual igualad en la final.