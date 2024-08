Armando Bertolotto: “Alberto Fernández me defraudó política, ética y moralmente”

El ex presidente enfrenta acusaciones que van más allá de la sede judicial, involucrando maltrato psicológico y abuso de poder durante su mandato. Armando Bertolotto expresó su indignación por la conducta de Fernández, calificándola como inaceptable para un líder elegido por el pueblo argentino.

Armando Bertolotto, conocido dirigente político, ha arremetido fuertemente contra el ex presidente Alberto Fernández, manifestando su profunda decepción y describiendo su conducta como una “defraudación política, ética y moral”. Bertolotto señaló que las recientes denuncias contra Fernández, que incluyen maltrato psicológico y presuntos actos de violencia hacia su pareja, Fabiola Yañez, son alarmantes. “Este tema lo resolverá la justicia, pero de ser verdad, indudablemente estaríamos hablando de una relación de pareja absolutamente enfermiza”, afirmó.

La denuncia de Yañez describe una situación de violencia continua que, según ella, duró años. Bertolotto fue claro en que no se trata del caso de una mujer que debía soportar las crueldades de su pareja por falta de techo o sustento para ella y sus hijos, sino de una situación que habría sido permitida por la figura presidencial de Fernández.

“Lo que me indigna profundamente es la inconcebible actitud de este hombre, que en ejercicio de la presidencia se dedicaba a hacerse el galán con distintas mujeres, abusando del poder que le confirió el pueblo. Y no precisamente para emborracharlas y filmar escenas de viejo verde en el despacho presidencial”, señaló Bertolotto, visiblemente molesto.

Las imágenes de estas escenas, que fueron filmadas por el propio ex presidente, junto con otros episodios similares que se dice existen, no tienen perdón, según Bertolotto. “Algunas de estas situaciones se dieron en plena pandemia, cuando muchos argentinos no podían siquiera reunirse para velar a un ser querido. Otras ocurrieron pasada la pandemia, mientras otros dirigentes se deslomaban luchando contra la terrible recesión y las dificultades que dejó la pandemia, la sequía del 2023 y la deuda absurda heredada del gobierno de Macri”, puntualizó.

Bertolotto concluyó expresando su indignación ante lo que considera una traición al pueblo argentino por parte de Fernández. “Todo esto indigna y no es propio de un buen argentino, menos aún de alguien que ostentaba la enorme responsabilidad que le conferimos con el voto popular”, finalizó.