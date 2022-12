ARGENTINA GANÓ LA TERCERA!!!!

En una final para el infarto, Argentina, de la mano de un Lio Messi en su máximo esplendor, un Dibu Martínez GIGANTE y un plantel que estuvo a la altura, venció a Francia por 4 a 2 en penales – luego de igualar 3 a 3 en los 120 minutos de juego total. Se sufrió pero SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO! SUMAMOS LA TERCERA!.

Si no se sufre no vale, aplica para todo en Argentina. La selección de Scaloni estuvo 2 a 0 arriba, dominando y hasta mereciendo estirar la ventaja, pero así son las finales, así es el fútbol, así son los cracks, les das un centímetro y no te perdonan.

Argentina empezó dominando, con un electrizante Di María que se hacía un festín por izquierda. Un Mac allister iluminadísimo y una defensa muy sólida. A los 23 minutos, Di María se mete al área, lo bajan y penal. El capitán no dudó y lo cambió por gol.

9 minutos más tarde, sería el propio Di María quien le pondría un brocho de oro a su historia personal. El autor del gol en la final de la Copa América, definió ante la salida de Lloris luego de un contragolpe letal, comandado por Mac Allister – con participación de Messi y Julián Álvarez -.

Así nos fuimos al descanso, con 2 goles de ventaja y la sensación de poder hacer algunos más.

En el inicio de la segunda parte, los galos se adelantaron en el terreno de juego y obligaron a la selección de Scaloni a jugar más plantado en su campo y salir de contra. Pudo ampliar en más de una ocasión pero la impresición fue más fuerte.

A los 78, un mal pique a Otamendi lo obligó a cometer un penal que Mbappe cambió por gol. Le daba un poco de vida a Francia que hasta ahí estaba transitando la final con suma tibiesa.

Un minuto después, tras una buena jugada combinada entre Mbappe y Thuram, el delantero del PSG no perdonó y puso el 2 a 2. Otra vez a sufrir, otra vez cuesta arriba como contra Países Bajos.

Así comenzó el tiempo extra, donde Argentina tuvo 2 chances de ponerse en ventaja por medio de Lautaro Martínez, pero lo cerraron justo. El mismo Lautaro, en el segundo tiempo del alargue, fusiló a Lloris y el rebote le quedó a Messi quien definió de derecha para poner el 3 a 2. Parecía que se terminaba, que ya estaba, que la historia finalmente tendría un desenlace, cuando un remate da en el brazo de Montiel y nuevo penal para Francia, que Mbappe cambió por el 3 a 3.

Solo quedó tiempo para lo que fue la mejor atajada del mundial, la probablemente mejor atajada y más recordada en la vida del Dibu, si el mano a mano contra Australia fue brillante, este fue… no hay palabras para describir lo que fue.

Tras un pique y un pifie defensivo la pelota le quedó servida a Kolo Muani quien definió fuerte y esquinado ante la salida del arquero. La fortuna, el destino, el Diego, la mística, lo que sea hizo que el arquero se estirará, se haga enorme y la pelota pegó en su botín izquierdo, así evitando el triunfo agónico de francia en el minuto 123.

Después de eso fuimos a penales y el Dibu volvió a meterse en la historia grande, no solo de Argentina, sino de los mundiales.

En el primero estuvo cerca de tapárselo a Mbappe, pero en el segundo se tiró sobre su lado derecho y con un mix de pecho-cuello-cara, evitó el gol de Coman. En el tercero, Tchouanemi tiró su disparo afuera, cerca del palo derecho. Por su parte, en Argentina, Messi convirtió el primero, Dybala el segundo, Paredes el tercero. El cuarto fue para Montiel que con un gran remate a la derecha de Lloris terminó cerrando el triunfo para los de Scaloni.

= Síntesis =

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Julián Álvarez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Francia: Hugo Lloris; Jules Koundé, Raphael Varane, Dayot Upamecano y Theo Hernández; Aurelien Tchouaméni y Adrien Rabiot; Kolo Muani, Antoine Griezmann y Thuram; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Goles en el primer tiempo: 23m. Messi (A), de tiro penal, y 36m. Di María (A).

Gol en el segundo tiempo: 35m. Mbappé (F), de tiro penal, y 36m. Mbappé (F).

Goles en el segundo tiempo extra: 4m. Messi (A) y 12m. Mbappé (F), de tiro penal.

Definición por penales: Mbappé y Kolo Muani convirtieron para Francia.

Messi, Dybala, Paredes y Montiel anotaron para Argentina. “Dibu” Martínez le tapó el remate a Coman (F) y Tchouanémi (F) desvió su remate.

Cambios en el primer tiempo: 40m. Marcus Thuram por Dembelé y Randal Kolo Muani por Giroud (F). En el segundo tiempo: 19m. Marcos Acuña por Di María (A); 26m. Kingsley Coman por Griezmann y Eduardo Camavinga por Hernández (F). En el primer tiempo extra, al comenzar, Gonzalo Montiel por Molina (A); 5m. Youssouf Fofana por Rabiot (F); 12m. Leandro Paredes por De Paul y Lautaro Martínez por Álvarez (A). En el segundo tiempo: 7m. Ibrahima Konate por Varane (F) y 10m. Germán Pezzella por Mac Allister (A) y 15m. Dybala por Tagliafico (A) y Axel Disasi por Koundé (F).

Amonestados: Enzo Fernández, Acuña, Paredes, Montiel y “Dibu” Martínez (A). Rabiot, Thuram y Giroud (F)

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia), acompañado por sus compatriotas Pawel Sokolnicki (primer asistente), Tomasz Listkiewicz (segundo) y Tomasz Kwiatkowski (VAR).

Estadio: Lusail.

Público: 88.966 espectadores.