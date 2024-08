ANDUNA ratificó el paro y las jornadas de protesta de esta semana

Así lo hizo la secretaria General de ANDUNA, Ana Laura Ruggiero, luego de la fallida reunión paritaria con el Gobierno Nacional y la imposibilidad de recomponer salario de las y los trabajadores Docentes y No Docentes.El viernes por la tarde, volvieron a reunirse funcionarios de Educación con las y los representantes gremiales de las y los Docentes y No Docentes. En ese marco, el Gobierno ofreció “de manera unilateral” (tal como viene sucediendo desde febrero de este año) un 3 por ciento de aumento para agosto y un dos para septiembre “tomando como base de referencia los aumentos generales que se dan en el Estado”, precisó el Ministerio de Capital Humano, mediante un documento en el que, además, aseguró que “avanzan las paritarias docentes”.Sin embargo, por “insuficientes y ofensivos”, desde FATUN, que conduce Walter Merkis, rechazaron los aumentos y confirmaron la adhesión a las jornadas de protesta por 72 horas y el no inicio del segundo cuatrimestre en las Universidades Públicas Nacionales. Las medidas incluyen un paro de 24 horas para este lunes 12 y 48 horas de jornadas de visualización -para el 13 y 14 de agosto- con volanteadas, charlas, pintada de banderas, entre otras, con el objetivo de amplificar el conocimiento de la sociedad sobre el conflicto entre las y los Docentes y No Docentes con el Gobierno Nacional.“Paramos por la pérdida salarial que, en lo que va del año, para las y los No Docentes supera el 50 por ciento; situación que pone a las categorías más bajas del escalafón con salarios por debajo de la línea de pobreza”, reclamó la titular de ANDUNA y subsecretaria de Género de FATUN, Ana Laura Ruggiero, durante la primera jornada de paro, que se realiza este lunes 12. Y avisó que el aumento salarial “debe ser el resultado de un acuerdo vía paritaria nacional y no una respuesta arbitraria”.El conflicto con las y los trabajadores de las Universidades Públicas Nacionales, lejos de solucionarse tiende a agravarse y, más allá de los anuncios engañosos que realice el Gobierno, mediante Capital Humano, el panorama se plantea difícil. Sucede que la restitución de los gastos de funcionamiento (con un ajuste del 270 %) que el Gobierno realizó luego de la masiva marcha federal universitaria del pasado 23 de abril, implican solo un 10 por ciento del presupuesto universitario (el 90 por ciento son salarios Docentes y No Docentes) y tampoco se actualizaron los fondos para la formación y capacitación de las y los trabajadores como los de Programas y Becas estudiantiles, entre otros ítems.“Entendemos que las Universidades del Bicentenario, como la de Avellaneda, tienen un compromiso en la construcción de la Justicia Social y para eso necesitamos trabajadores formados, por lo que discutimos, también, inversión para eso”, agregó la dirigenta. Asimismo, a la medida de este lunes le siguen dos jornadas de visibilización para el 13 y 14 y 48 horas de paro, sin concurrencia a los lugares de trabajo, para el 20 y 21 de agosto.“Si la instransigencia del Gobierno continúa, se profundizarán las medidas”, advirtió Ruggiero que, en simultáneo, remarcó el mandato de la Mesa Ejecutiva de FATUN (facultado por el Consejo Directivo durante el Congreso Ordinario realizado a fines de mayo) de llevar adelante medidas de fuerza en pos de “defender a las y los trabajadores No Docentes y la Universidad Pública, gratuita y de calidad”. En línea con la propuesta de FATUN, ANDUNA confeccionará banderas con la consigna “Sin salarios dignos, no hay Universidad Pública de calidad”, que serán colocadas en ambas sedes de la UNDAV