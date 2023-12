Ana Laura Ruggiero: “La libertad se acaba cuando menoscabas el derecho de otros”

Así lo manifestó la líder sindical, quien realizó un balance general de su gestión frente a los trabajadores no docentes y al reciente DNU promulgado por el Ejecutivo Nacional.

Luego del “decretazo” promulgado por el Poder Ejecutivo, la secretaria General en Asociación No Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda (ANDUNA) y subsecretaria de Igualdad de Género de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), Ana Laura Ruggiero, llamó a movilizarse junto a la CGT.

Una de sus mayores preocupaciones es que los trabajadores organizados vuelvan a ser objeto de represión, al igual que sucedió en el año 2016 cuando se manifestaron en contra de la reforma previsional y laboral de la gestión Mauricio Macri. “Cuando se habla de libertad, ésta se acaba cuando uno menosprecia y viola el derecho de un tercero” vaticinó.

Las distintas organizaciones sindicales están trabajando para, desde el ámbito legal, hacer frente al paquete de medidas que el jefe Supremo del Estado intenta vetar y derogar.

Capacitaciones y subsidios al claustro no docente

A pesar de esto, Ruggiero remarcó que fue un año positivo para los trabajadores universitarios que, a raíz de la ejecución orgánica de la planta no docente, lograron la incorporación a planta permanente de más del 50% de los trabajadores concursados, de los cuales una parte fueron efectivizados en agosto de este año y se terminará de completar en febrero de 2024.

Los trabajadores no docentes de la UNDAV podrán acceder también a un plan integrado de capacitaciones, las cuales comenzaron a gestarse en 2022 y dieron frutos durante todo este año. Según Ruggiero, “estas capacitaciones son inherentes en diversas áreas propias de sus funciones como trabajadores”.

Estas medidas son fundamentales para acompañar la formación continua de los trabajadores no docentes, ejerciendo y legitimando su cargo a concursar de la mejor manera posible. Con la implementación de estas medidas, las asociaciones no docentes buscan revalorizar y profesionalizar a sus trabajadores en sus labores universitarias.

Entre el amplio espectro de capacitaciones disponibles, Ruggiero mencionó la asesoría en procedimientos administrativos que se llevó a cabo junto al presidente de la Red de Asesores Jurídicos de Universidades Nacionales (AJUNA). Además de un curso de oratoria para aquellas personas que apuntalan a puestos de jefatura en adelante:

“La conducción, la buena expresión y las formas de conducir equipos es fundamental para legitimar cada uno de los cargos que concursan” concluyó.

Durante este año, ANDUNA reforzó también el acompañamiento de sus trabajadores en toda etapa importante de sus vidas, brindando apoyo desde la llegada de un nuevo integrante a la familia hasta, como sucedió el fin de semana pasado, en el acceso a subsidios por siniestro durante el temporal en Buenos Aires.

Licenciatura y Maestría en Gestión Universitaria

La subsecretaria de FATUN enfatizó acerca de la incorporación de la Licenciatura en Gestión Universitaria, título profesional el cual previamente poseía su carácter único de tecnicatura. Con el apoyo de Daniel Villa, secretario de Capacitación de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales, “los trabajadores ahora pueden acceder a un título de grado del cual tengo el orgullo de ser la directora de la carrera” dijo Ruggiero.

En relación a la formación profesional para el claustro no docente, Ruggiero se explayó también acerca de la Maestría No Docente de la FATUN; de la cual ella misma es estudiante: “Más allá de mi caso, que soy abogada, tengo la posibilidad que me da esta Federación en poder tener un curso de posgrado y continuar capacitándome en la labor no docente”.

La Maestría de FATUN está dirigida a no docentes con título universitario o de grado y cuenta con la posibilidad de acceder a una beca del 100% para afiliados y afiliadas con una antigüedad mínima de dos años. En una primera etapa, los egresados finalizarán sus estudios recibiendo una Diplomatura en Gobierno y Gestión de la Universidad.

Ana Ruggiero: “Quien embiste la calidad de presidente es quien respeta sobre todas las cosas la Constitución Nacional”

A pesar del balance positivo realizado por Ruggiero frente a la administración gremial de los trabajadores no docentes, la mujer sindicalista se explayó acerca del reciente decretazo promulgado por el presidente de la nación, Javier Milei, el cual calificó como descabellado.

“Quien embiste la calidad de presidente es quien respeta sobre todas las cosas la Constitución Nacional. Y con lo que ha pasado en estos días, para mí no tiene ni siquiera conciencia de la Constitución Nacional” afirmó Ruggiero. Desde su perspectiva como abogada, se preocupa por el engaño hacia los votantes de Milei, quienes creyeron en una alternativa de gobierno y estaban convencidos en que el candidato no iba a ajustar en contra de los argentinos.

Sin embargo, la secretaria llamó a reflexionar a la dirigencia política sobre qué fue lo que ausentó durante la campaña electoral para lograr convencer a aquellos que no acompañaron la fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi como candidatos a presidente y vice: “Hay cuestiones que desde el campo nacional y popular de las organizaciones no supimos construir” concluyó.