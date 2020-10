Vuelven las clases en CABA

La ministra de Educación, Soledad Acuña, dio detalles de cómo será el regreso a las aulas de los chicos en la Capital Federal. Pidió especialmente que los padres no vayan a los colegios hasta que sean convocados por los docentes

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, dio algunos detalles del regreso gradual de clases. Según informó, no habrá cambios en el calendario escolar, que finalizará el 16 de diciembre. Pero sí habrá un examen de fin de año para evaluar si los chicos aprendieron los contenidos correspondientes al año que están cursando. Aquellos que demuestren dificultades, deberán asistir a la escuela en el verano.

En una conferencia de prensa que compartió con el ministro de Salud, Fernán Quirós, y el secretario de Transporte, Juan José Méndez, Acuña adelantó que están trabajando en anticipar el inicio del ciclo lectivo 2021, probablemente un mes con respecto a lo que estaba previsto.

“La escuela de la Ciudad va a abrir sus puertas después de 213 días, esta semana. Vamos a empezar con los chicos y chicas del último nivel de cada uno de los ciclo: con los de quinto año de las escuelas medias, con los de sexto año de las escuelas técnicas y con los séptimos grados de las escuelas primarias de gestión estatal”, precisó Acuña.

De acuerdo a un relevamiento oficial, están en condiciones de retomar las clases unas 38 escuelas técnicas, 131 escuelas medias de gestión estatal y 464 escuelas primaria, que equivale 633 escuelas y 33.221 alumnos.

Esta semana arrancarán las clases en las escuelas técnicas y medias y la semana siguiente las escuelas primarias. “Las de gestión privada también pueden comenzar pero tienen que realizar un trámite que es muy simple. Tienen que contactar con la Dirección General de Educación Privada, confirmar que conocen y que van a cumplir el protocolo y partir de ahí los vamos a habilitar y van a poder ir abriendo sus puertas”, aseguró la Ministra.

Explicó que se trata de una “modalidad cuidada”, en la que trabajarán con un protocolo diseñado por el Ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, y su equipo de colaboradores. “Vamos a trabajar con grupos de 10 alumnos y un docente en formato burbuja, que quiere decir que esos chicos y chicas no se van a cruzar con otros grupos y esto nos va a permitir que en el caso de detectarse a algún alumno o docente que tenga síntomas de coronavirus se aísla a ese grupo y no a toda la escuela”, detalló Acuña, quien además remarcó que habrá una diferencia de media hora entre cada grupo para que el personal de limpieza pueda desinfectar.

A pesar de la expectativa que hay al respecto, la Ministra fue contundente: “Esto no es la vuelta a clases pensando en la escuela que dejamos en marzo. Son espacios de presencialidad que complementan la virtualidad. Es un primer paso, es importante para chicos y chicas que no ven a sus pares desde hace 7 meses”.

Durante la conferencia de prensa, Acuña hizo hincapié en que los alumnos que no fueron convocados no vayan a la puerta de sus escuelas. “Van a ser los docentes lo que se van a comunicar con las familias para decirle en qué turno y horario tienen que entrar y con qué grupo le toca. Queremos evitar que haya amontonamiento en la puerta. Los chicos y chicas ya saben a qué escuela tienen que ir porque fueron avisados”, ejemplificó.

En esta vuelta a a la presencialidad, los maestros trabajarán fundamentalmente en los aspectos sociales para que los alumnos y alumnas cuenten lo que les pasó en esos meses en sus casas y para que naturalicen situaciones. “El componente fuerte será darles un espacio de acompañamiento y contarles que es lo que sucederá cuando pasen a la próxima etapa”, resaltó la funcionaria.

Acuña dijo que el calendario escolar finalizará en la misma fecha prevista pero que trabajan en la posibilidad de adelantar el calendario del año que viene y empezar un mes antes.

Explicó que en la Ciudad va a haber una instancia de evaluación y calificación en diciembre, a diferencia de lo sucedido en el primer cuatrimestre y en el informe que recibirán los padres en octubre, que se trata de un informe pedagógico.

“En diciembre va a haber una instancia evaluativa con calificación que va a determinar si los chicos tienen que ir a recuperación. Si eso sucede, habrá escuela de verano en las escuelas estatales para aprender todos esos aprendizajes que no se pudieron afianzar durante este año”.

Con respecto a los 6500 que tuvieron problemas de conectividad y desde marzo perdieron el contacto con la escuela, la Ministra dijo que fueron identificados y contactados después del receso invernal para que vuelvan retomar sus estudios. Ellos cursarán al aire libre, en tres polideportivos: el de Parque Patricios, el de la Estación de Almagro y el del Parque Indoamericano. “El tercer paso será llevarlos a sus escuelas”, precisó Acuña.

A su vez, la funcionaria porteño adelantó que desde el Gobierno de la Ciudad están trabajando “para presentarle a todos los chicos y chicas de todos los niveles alguna instancia de presencialidad antes de fin de año”.

Por último, el Ministro de Transporte de la Ciudad, Juan José Méndez, confirmó que los docentes y el personal no docente podrán hacer uso del transporte público para ir a trabajar; y que está evaluando que los chicos y chicas que no puedan ir caminando o en bicicleta también puedan hacerlo. “Los docentes y no docentes tendrán que tramitar su permiso en Argentina.gob.ar”, precisó.

Detalles del protocolo

-Distanciamiento social de al menos 2 metros entre todos los actores involucrados.

-Tapaboca obligatorio, para el ingreso y permanencia en los establecimientos educativos

-Control de temperatura y síntomas a todas las personas que ingresen al establecimiento

-30 minutos entre los turnos para desinfección de las zonas de trabajo

-Ante la aparición de un caso sospechoso de COVID-19 en el establecimiento educativo, el equipo directivo deberá llevar a cabo las siguientes acciones:

● Dirigirla/o al sector de aislamiento destinado a tal efecto.

● Contactar inmediatamente al sistema de cobertura privada de salud de la persona y, en caso de que cuente con cobertura pública exclusiva, se deberá llamar al 107.

● En el caso de estudiantes, asimismo se deberá contactar al referente familiar o adulta/o responsable.

● En caso de personal docente y no docente confirmado, informar a la ART y otorgar la licencia correspondiente.

● Una vez confirmado el caso, el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires identificará a las personas que cumplan criterios de contacto estrecho.

