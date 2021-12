UNDAV: XIV Acto de Colación: nuevos/as graduados y graduadas en la universidad pública

Luego de diferentes ediciones virtuales, se llevó a cabo en forma presencial. Por primera vez, recibieron sus títulos los/as Auxiliares en Construcciones de la Escuela Secundaria Técnica.

Luego de diferentes ediciones virtuales debido al contexto de pandemia, el lunes 13 de diciembre la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) llevó a cabo su XIV Acto de Colación en forma presencial en el polideportivo de la Sede Piñeyro y contó también con una transmisión en vivo a través de YouTube.

A la emoción propia de este tipo de actos se sumó así la del reencuentro, con los debidos cuidados y protocolos pertinentes. Y también, el hecho que por primera vez recibieron sus títulos los/as Auxiliares en Construcciones de la querida Escuela Secundaria Técnica de la UNDAV.

Encabezado por el rector, Ing. Jorge Calzoni, el acto comenzó con el ingreso de las banderas de ceremonia y la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de la soprano Nayla Escandell Núñez. Por parte de la escuela, la abanderada fue Rocío Ayelén Hermosilla, y el escolta, Enzo Nahuel Fioravanti. En tanto que por las carreras de pregrado, grado y posgrado, el abanderado fue Alfredo Díaz, de la Licenciatura en Actividad Física y Deporte, y el escolta Matías Flores, de Ingeniería en Informática.

A continuación, la reciente graduada de la Licenciatura en Gestión Cultural, Olga Graciela Jaimen, dirigió unas palabras en nombre de sus compañeros/as para expresar su sentir en tan grato momento: “Estoy orgullosa de ser una graduada de la UNDAV, de una universidad pública. Destaco a la comunidad universitaria, a docentes y funcionarios que ponen en pie la universidad día a día, porque no es fácil empujar este barco tan grande y llevar a otras zonas que no sean las habituales una propuesta de educación superior y de calidad”.

Al dirigirse a los presentes durante la ceremonia, que tuvo su punto más alto con la toma de promesa a los/as graduados/as, el Ing. Jorge Calzoni, expresó su “alegría” por volver a realizar un acto de colación en forma presencial, “lo cual no sucedía desde hace casi dos años”. Pero no pudo ocultar su tristeza por los y las integrantes de la comunidad universitaria que ya no están físicamente: “En este tiempo en que no podíamos encontrarnos, en el cual no podíamos abrazarnos, perdimos muchos seres queridos, compañeros y compañeras que queríamos mucho: funcionarios, directores de carrera, docentes, no docentes, estudiantes y familiares. Esto amerita reflexionar y agradecer a aquellos/as que le pusieron el cuerpo a la pandemia”, dijo visiblemente emocionado.

Luego de agradecer a la comunidad por su trabajo y entrega a lo largo de este difícil período, el Ing. Calzoni dedicó unas palabras para la escuela: “Nos genera mucha satisfacción que hoy tengamos aquí a los primeros/as egresados/as de la Escuela Secundaria Técnica. Para nosotros esto es algo muy importante, porque fue un proyecto que se fue trabajando con mucha intensidad a lo largo del tiempo y pudimos concretar finalmente que los chicos comiencen a egresar”.

Lo propio hizo con todos y todas los graduados y las graduadas. “Nos sentimos orgullosos y orgullosas de que hoy sumemos más graduados y más graduadas. El Club de Graduados/as viene haciendo un trabajo fantástico; hoy participan de los consejos departamentales y del Consejo Superior y para nosotros es un orgullo que esa voz que tienen ustedes esté en los consejos”, señaló.

Y agregó: “Seguramente, podrán cambiar muchas cosas en sus vidas, pero lo que nunca van a poder cambiar es ser graduadas y graduados en de la Universidad Nacional de Avellaneda; eso es algo que llevarán en el corazón y con mucho orgullo”.

Asimismo, aprovechó la ocasión para anunciar el inicio de nuevas obras en la Sede Piñeyro, la puesta en marcha de una Licenciatura en Gestión de la Energía Eléctrica, la creación de una Secretaría de Cultura y Producciones Audiovisuales y los avances para que la UNDAV tenga su primer doctorado. “Estamos felices por este transcurrir y sabemos que falta mucho más y que tenemos cosas por corregir”, concluyó.

En esta ocasión, recibieron sus títulos estudiantes de las siguientes carreras: Guía Universitario en Turismo, Licenciatura en Ciencias Ambientales, Licenciatura en Turismo, Tecnicatura en Ciencias Ambientales, Tecnicatura Universitaria en Conservación de la Naturaleza y Áreas Naturales Protegidas, Licenciatura en Periodismo, Licenciatura en Gestión Cultural, Ciclo de Complementación Curricular en Licenciatura en Historia, Tecnicatura Universitaria en Artes Audiovisuales, Tecnicatura Universitaria en Gestión Cultural, Enfermería Universitaria, Licenciatura en Actividad Física y Deporte, Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Enfermería – Ciclo de Complementación Curricular, Maestría en Educación Física y Deporte – MD y Tecnicatura Universitaria en Prótesis Dental. Además, recibieron sus títulos los y las Auxiliares en Construcciones de la Escuela Secundaria Técnica de la UNDAV.

Cabe mencionar que la ceremonia pudo llevarse adelante a partir de la tarea desplegada por un equipo inter áreas coordinado por la Lic. Lorena Papagno. El mismo estuvo conformado por la Secretaría Académica; Ceremonial y Protocolo; el Laboratorio de Medios; la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional; y la carrera de Periodismo.

