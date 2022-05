Lanús: pusieron en marcha los anillos digitales

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, acompañado del jefe de gabinete Diego Kravetz, recibió al ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri y a Marcelo D ‘Alessandro, ministro de Seguridad porteño en el marco de la ampliación del Anillo Digital con el objetivo de reforzar la seguridad y el control vehicular.



El encuentro se llevó a cabo en el Centro de Monitoreo local en donde se realizó la firma del convenio que tendrá vigencia de un año y se renovará de manera automática por el mismo período a menos que alguno de los municipios decida su rescisión.



En este plano, Grindetti sostuvo que “desde el municipio venimos haciendo un gran esfuerzo en materia de seguridad sobre todo en los últimos seis años, colaborando en una responsabilidad que no nos atañe en una forma primaria, pero que a partir de la preocupación de los vecinos creemos que tenemos que estar presentes”.



“Queremos dar un paso más allá porque el delito no termina de disminuir como a nosotros nos gustaría y esto es por un problema de coordinación entre las fuerzas provinciales y federales. Tenemos que volver a trabajar como se trabajó en los años de Mauricio y María Eugenia en el sentido de una participación activa en una mesa del análisis del mapa del delito y otro paso es el de la dependencia de la policía local lo cual es muy importante y estamos seguros de que colaboraría con la disminución del delito” agregó el jefe comunal.



Dentro de los puntos clave del convenio se encuentran el control automotor y poblacional en las entradas y salidas de CABA así como también el accionar en aquellos casos en los que se detecte un impedimento judicial para circular, denuncias y/o pedidos de secuestro.



Por su parte, Jorge Macri destacó que “La tecnología cuando es acompañada de decisión política permití combatir el delito, hoy acá les estamos dando forma a algo que ya viene ocurriendo que es el trabajo en equipo las cámaras cuando hay tecnología y decisión nos permiten intervenir en el momento, frenar a una banda que venía cometiendo delitos, no esperar que haya un juez que nos dé la orden, sino intervenir y detenerlos en el momento”.



En la actualidad la Subsecretaría de Seguridad y Emergencias de Lanús posee un total de 1000 cámaras y se prevé la instalación de 100 más entre cámaras DOMO y FIJAS. Las mismas cuentan con la particularidad de poder integrar el software de Reconocimiento Facial a cada uno de los equipos en cuestión.



“El trabajo en conjunto con la ciudad es muy importante, para que nos demos una idea cuando nosotros empezamos la gestión con Néstor había unos 250 robos de autos por mes hoy estamos en menos de la mitad y eso es gracias al trabajo del intendente en el distrito pero también del trabajo coordinado que hemos logrado con el doctor D’ Alessandro que nos permitió hacer esta suerte de espejo de anillos y hacer controles recíprocos que hace que a las bandas les cueste más venir a robar al distrito” explicó el responsable de la cartera de Seguridad del municipio.



A lo que se sumó D’Alessandro quien remarcó que “lo principal es trabajar en conjunto, nosotros desde la ciudad de BS. AS. no somos una isla, no hay una frontera que nos divide sino que nos une con muchos municipios del AMBA. Cuando está la decisión política y la prioridad es cuidar a nuestros vecinos se realizan este tipo de acciones que lo que traen es seguridad para todos los ciudadanos”

