Lanús: continúan las actividades de verano durante febrero

Para que las familias lanusenses disfruten de la temporada, continúa “Verano Lanús” un programa con actividades deportivas y recreativas gratuitas y al aire libre.

Durante febrero, el Municipio de Lanús continúa trabajando en el programa “Verano Lanús”, con actividades gratuitas abiertas a toda la comunidad, para que las familias lanusenses puedan disfrutar de esta época del año al aire libre.

Para el desarrollo seguro de cada actividad, los parques del distrito cuentan con protocolos sanitarios para el ingreso, para evitar contagios por covid-19. Las mismas medidas se utilizarán en las propuestas culturales y deportivas.

A continuación se detallan las actividades deportivas y culturales que se pueden practicar en los diferentes parques, plazas y centros culturales del municipio de manera gratuita.

Velódromo (Córdoba y Purita, Escalada Este)

• Clases de skate: Martes y jueves 10 hs.

• Patín: Martes y jueves 9hs.

• Handball: Martes y jueves de 16 a 18 hs.

• Hockey: Lunes y miércoles de 17 a 19 hs.

• Rugby: Lunes y miércoles a las 17 hs. Y torneos de Beach Rugby de 17 a 20 hs.

• Fútbol: Martes y jueves a partir de las 17 hs. y los miércoles desde las 18hs. Las clases terminan a las 20 hs. Sábados y domingos a las 16 hs.

• Futsal masculino torneo: Sábados de 16 a 20 hs.

• Futsal femenino torneo: Domingos de 10 a 12 hs.

• Fútbol 7 fem/masc: Domingos de 16 a 18 hs.

• Fútbol Playa: Sábados y domingos a las 11 hs y a las 18 hs.

• Entrenamiento funcional: Todos los días a las 9 hs. También miércoles a las 10, 17 y 18 hs . Lunes, martes, jueves a las 11 hs. Además los viernes a las 11, 17 y 18 hs.

• Preparación física general: Martes y jueves de 18 a 20 hs.

• Yoga: Martes y jueves a partir de las 14:30 hs. También los sábados y domingos a las 19 hs.

• Aerobox: Sábados a las 18 hs.

• Muévelo: Sábados y domingos a las 16 hs.

• Zumba: Sábados y domingos a las 17 hs.

• Latino: Domingo a las 18 hs.

• Gap: Sábados y domingos a las 18 hs.

Parque San Martín (Ex parque UDABE, Coronel. Sayos 2302)

• Hockey: Lunes de 16 a 18 hs. y miércoles de 18 a 20 hs. Sábados y domingos a las 10 hs.

• Básquet: Martes y jueves de 18 a 20 hs.

• Fútbol: Martes y miércoles de 16 a 18 hs.

• Entrenamiento funcional: Todos los días a las 9 hs. También de lunes a viernes a las 11, 18 y 19 hs.

• Aerobox: Domingos a las 18 hs.

• Zumba: Sábados y domingos a las 17 hs.

• Latino: Sábado a las 18 hs.

Cine Móvil

La propuesta está orientada a toda la familia y cuenta con una grilla de películas por fin de semana. A continuación se detallas fechas y títulos.

○ Velódromo (Monte Chingolo)

6/02/2021

Cine: FAMILIA AL INSTANTE

18:30 hs. Show: May Rouse

7/02/2021

18 hs. Infantil: Ave Fénix

Cine: THE ONE AND ONLY IVAN

13/02/2021

18 hs. Infantil: Manolito

Cine: MULAN

14/02/2021

Cine: MÁS ALLA DE LA LUNA

18:30 hs. Show: 4 tiempos folklore

20/02/2021

18 hs. Show: La narigona

Cine: LAS BRUJAS

18:30 hs. Infantil: Gabi Xanadu

21/02/2021

18 hs. Show: Titiritero German

Cine: ROCKETMAN

27/02/2021

Cine: EL CLUB DE LOS HEREDEROS DEL TRONO

18:30 hs. Show: Zorro Viejo

28/02/2021

18 hs. Show: Voces en Concierto

Cine: BOB ESPONJA AL RESCATE

18:30 hs. Infantil: Braian Corbalan

○ Parque Lineal (Monte Chingolo)

6/02/2021

Cine: FAMILIA AL INSTANTE

18 hs. Infantil: Titiritero German

7/02/2021

18 hs. Show: Gleegirls

Cine: THE ONE AND ONLY IVAN

13/02/2021

18 hs. Show: Ave Fénix

Cine: MULAN

14/02/2021

Cine: MÁS ALLÁ DE LA LUNA

18 hs. Infantil: Cristian Carfachis (mago)

20/02/2021

18 hs. Infantil: Mago Lorenzo

Cine: LAS BRUJAS

21/02/2021

18 hs. Infantil: Ave Fénix

Cine: ROCKETMAN

27/02/2021

Cine: EL CLUB SECRETO DE LOS HEREDEROS DEL TRONO

28/02/2021

18 hs. Infantil: Cristian Carfachis (mago)

Cine: BOB ESPONJA AL RESCATE

19 hs. MACSur (25 de Mayo 131, Lanús Oeste)

6/02/2021

Cine: FAMILIA AL INSTANTE

7/02/2021

Cine: THE ONE AND ONLY IVAN

13/02/2021

Cine: MULAN

14/02/2021

Cine: MÁS ALLÁ DE LA LUNA

20/02/2021

Cine: LAS BRUJAS

21/02/2021

Cine: ROCKETMAN

27/02/2021

Cine: EL CLUB SECRETO DE LOS HEREDEROS DEL TRONO

28/02/2021

Cine: BOB ESPONJA AL RESCATE

