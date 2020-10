La selección argentina se mide ante Bolivia en la altura de La Paz

Luego del victorioso debut ante Ecuador, la Albiceleste intentará seguir por la senda del triunfo ante un seleccionado que viene de sufrir una contundente goleada ante Brasil. Desde las 17, se enfrentarán en el estadio Hernando Siles a 3.604 metros sobre el nivel del mar.

Pese a que el elenco dirigido por Lionel Scaloni comenzó con el pie derecho al imponerse por 1-0 ante Ecuador el jueves pasado en La Bombonera, con un gol de Lionel Messi de penal, la gran deuda fue el nivel de juego demostrado por el equipo. Argentina se quedó con los tres puntos pero no se lo vio cómodo en el desarrollo del cotejo, sin claridad de mitad de cancha hacia adelante y con poca generación de situaciones, pese a contar en la ofensiva con grandes jugadores, integrantes de los mejores equipos del mundo.

El compromiso de esta tarde no será para nada fácil ya que adelante no solo estará el seleccionado boliviano, sino que también el plantel deberá hacerle frente a la altura de La Paz, factor determinante para el físico de los futbolista. De esta manera, el entrenador de 42 años junto a su cuerpo técnico parece haber optado por un particular método para intentar suavizar los efectos de la altitud.

Cumpliendo con el protocolo que reza la Conmebol para el desarrollo de la clasificatoria bajo el marco de la pandemia de coronavirus que azota al continente, la Selección viajó el domingo por la tarde en un vuelo charter directo a la ciudad ubicada en la meseta del Altiplano de los Andes. Allí, se hospedó dos noches y hasta tuvo una práctica (la del lunes, que fue interrumpida por la aparición de dos drones), dejando de lado las recomendaciones que suelen dar los especialistas sobre cómo uno debe adaptarse a la diferencia de presión en la atmósfera: viajar con varios días de antelación para que el cuerpo se acostumbre o viajar en el día y pasar el menor tiempo posible bajo ese efecto. Por lo que habrá que esperar al desarrollo del encuentro para ver si esa decisión fue la acertada.

Claro que la delegación albiceleste se aferra a un antecedente positivo para un equipo argentino. En 2019, el Boca dirigido por Gustavo Alfaro empleó un procedimiento similar en su visita a Liga de Quito, por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Xeneize llegó tan solo 48 horas antes a la capital de Ecuador, sin escala previa, y consiguió una contundente victoria por 3-0 en los 2850 metros sobre el nivel del mar.

En cuanto a la conformación del equipo, al parecer el DT mantiene una única duda: Marcos Acuña terminó con una sobrecarga en el isquiotibial derecho después del cotejo ante el Tricolor y todo indica que será baja. Hay tres nombres que podrían reemplazarlo: Exequiel Palacios, Nicolás Domínguez o Eduardo Salvio (justamente quien ingresó en lugar del ex Racing en el último encuentro a los 21 minutos del complemento).

Por el otro lado, el combinado dirigido por César Farías viene de sufrir una contundente goleada frente a Brasil en el Corinthians Arena de San Pablo por 5-0. Sin embargo, el estratega ya contaba con un resultado negativo ante el Scratch por lo que decidió dejar a cuatro de sus titulares en su país para que se acostumbren a la altura.

Ellos fueron los delanteros Marcelo Martins (Cruzeiro de Brasil) y Jaume Cuéllar (SPAL de la Serie B de Italia) y los mediocampistas Alejandro Chumacero (Puebla de México) y Boris Céspedes (Servette de Suiza), que no viajaron para la primera jornada de la clasificatoria ya que todos se desempeñan en clubes del exterior, por lo que deben volver a adaptarse a la altitud de la capital boliviana.

“Estamos enfocados en nuestro trabajo. Ya tenemos que empezar a pensar en Argentina. En casa, sí o sí, tenemos que ganar”, declaró luego de la derrota el arquero Carlos Lampe acerca de la obligación que tiene el equipo de conseguir los tres puntos frente a la Albiceleste.

El local cuenta con un dato estadístico a favor: la última victoria de Argentina en la altura de La Paz data de 2005. La misma fue con José Nestor Pekerman al mando del equipo y con Scaloni dentro del campo de juego el 24 de marzo de aquel año cuando el marcador quedó a favor por 2-1 con goles de Luciano Figueroa y Luciano Galletti. Tan solo un triunfo suma el seleccionado Mayor en los últimos 47 años, ya que el otro recién data de 1973.

Posibles Formaciones:

Bolivia: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, José María Carrasco, Gabriel Valverde, José Sagredo; Carlos Áñez, Diego Wayar, Alejandro Chumacero, Boris Céspedes; Marcelo Martins y Jaume Cuéllar.

Argentina: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi; Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Exequiel Palacios o Nicolás Domínguez; Lucas Ocampos, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Hora: 17 (Argentina)

TV: TyC Sports y TV Pública

Árbitro: Diego Haro (Perú)

Estadio: Hernando Siles

