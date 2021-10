Día de caos y cortes generales

Los movimientos sociales más duros -enfrentados con Alberto Fernández- realizan una protesta de alcance nacional que incluye piquetes y cortes en accesos que le complican la vida a millones de trabajadores que no pueden movilizarse libremente.

A las 9 comenzaron las concentraciones en los ingresos a CABA. Según anticiparon, el objetivo es “aislarla” durante varias horas de la provincia de Buenos Aires. El epicentro de la protesta se registra en el Puente Pueyrredón. También hay cortes en General Paz y Ruta 3; Puente La Noria; Puente Saavedra; en la Autopista Buenos Aires-La Plata; Acceso Oeste (kilómetros 23 y 36) y Autopista Dellepiane.

Cerca del mediodía, las columnas confluirán en una movilización hacia el Ministerio de Desarrollo Social, lo que provocará complicaciones para circular por el centro porteño.

“Hay cinco millones de indigentes, eso no es joda, en otros países hubiera volado todo por los aires; eso es lo que hay que visibilizar y no entiendo que una persona se indigne por una protesta popular”, aseguró uno de los líderes de la manifestación, Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero. No supo precisar hasta qué hora continuarán los cortes.

Oscar Kuperman, dirigente nacional de CUBa-MTR, aseguró: “Esta es la única herramienta que tenemos los desocupados, buscamos trabajo genuino y alimentos; si no estamos en la calle, el Gobierno no nos escucha”.

Los piqueteros habían anticipado que pretenden repetir la masiva manifestación que se realizó en febrero de 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, por las organizaciones entonces nucleadas en el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (MIJP), y la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón y el Bloque Piquetero Nacional, entre otros movimientos. A través de un comunicado, el Polo Obrero anunció que se llevaran adelante bloqueos de rutas y puentes “desde La Quiaca a Tierra del Fuego”.

El “Frente Piquetero”, liderado por el Polo Obrero, está compuesto por unas 40 organizaciones populares, entre ellas MTR Votamos Luchar, MTL Rebelde, Movimiento 29 de Mayo y el Bloque Piquetero Nacional.

En la provincia de Buenos Aires también hay previsto bloqueos en la Ruta 88, en Mar del Plata, en la Avenida 59, en Necochea; frente a la municipalidad de Pergamino; en Olavarría en la Avenida Rivadavia, frente al municipio; en Tandil, frente a la secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, entre otros puntos.

También habrá movilizaciones y cortes durante el día en Corrientes, Entre Ríos, Río Negro, Santa Cruz, Formosa, Mendoza, Tucumán, Córdoba, Tierra del Fuego, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Jujuy, Misiones y Neuquén.

El bloqueo a los accesos a la Ciudad de Buenos Aires estaba previsto para este miércoles, pero las anunciadas lluvias obligaron a postergar la movilización durante veinticuatro horas. Según el resultado de la medida, los movimientos sociales enfrentados a la Casa Rosada tienen previsto realizar en las próximas semanas un acampe frente al ministerio de Desarrollo Social.

La tensión promete ir en aumento a medida que se aproxime el 14 de noviembre, día en que se desarrollaran las elecciones legislativas. Desde la Casa Rosada, aseguran que la izquierda piquetera atiende su propio juego ya que tiene candidatos propios que pasaron sin inconveniente el filtro de las elecciones PASO quedando como tercera fuerza a nivel nacional.

