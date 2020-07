Cuarentena en Lanús: supermercados no venderán productos no esenciales

A partir de ahora y a través de acciones impulsadas por el área de Control Comunal del Municipio de Lanús que conduce Carlos Tagliafico, los supermercados e hipermercados locales no venderán artículos que no sean esenciales. El objetivo principal es alentar la compra de este tipo de productos a pequeños comerciantes de barrio que realicen ventas online o por WhatsApp. La medida rige hasta el 17 de julio, fecha en que caduca la nueva fase de aislamiento.

El Municipio de Lanús a través de su área de Control Comunal estableció medidas para evitar la competencia desleal por parte de supermercados e hipermercados que tengan sucursales en el distrito. A partir de ahora sólo venderán productos esenciales, favoreciendo así la compra de productos no esenciales como textiles, artículos de electrónica, artículos de bazar, juguetes, etc., a pequeños comerciantes que realicen operaciones online o vía WhatsApp, no de manera presencial, ya que se encuentran cerrados al público. La disposición ya se encuentra vigente y durará hasta el 17 de julio.

Dentro del pedido a supermercados e hipermercados, se recomienda a las firmas cerrar góndolas de artículos no esenciales mediante el uso de barreras y carteles que indiquen que no está permitida la compra de este tipo de productos. Esta medida busca eliminar la competencia desleal, dado que este tipo de comercios permanecen abiertos, mientras que los locales barriales no esenciales tuvieron que cerrar sus puertas, siempre respetando lo dispuesto a través del boletín oficial en esta nueva fase de la cuarentena.

Esta acción representa un mayor equilibrio, ya que se trata de una medida que contribuya a sostener el desarrollo económico de pequeños comercios, emprendedores y emprendedoras locales.

