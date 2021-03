Chornobroff, Ferraresi y Sierra entregaron subsidios a instituciones de Avellaneda

La ayuda económica de más de 75 millones de pesos brindada por el municipio estuvo destinada a 51 instituciones, escuelas, jardines, clubes, centros de jubilados, culturales y bibliotecas.

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, junto al intendente Alejo Chornobroff y la jefa de Gabinete municipal, Magdalena Sierra, encabezaron ayer la entrega de subsidios a instituciones de Avellaneda destinados a obras de infraestructura y mejoras.

“No hay que naturalizar que una escuela no tenga ventanas o que un club no esté techado, nuestras instituciones tienen que tener las mejores instalaciones”, dijo el Jefe Comunal quien además afirmó: “A los sueños no se le ponen techo, eso nos enseñó Jorge y vamos a seguir ese camino de gestión”. Además, destacó la tarea del Gabinete municipal para “que estos sueños se puedan cumplir”.

Por su parte el ministro Ferraresi sostuvo que “todo lo que llevamos a cabo a nivel nacional tiene que ver con lo que hicimos en nuestra ciudad”.

La jefa de Gabinete, Magdalena Sierra a la hora de su discurso de cara a los representantes de cada institución señaló: “En Avellaneda somos un equipo con la comunidad y una gestión que trabaja con convicción y con amor por el otro”.

La ayuda económica entregada fue de un total de $ 75.113.365 destinada a clubes de barrio, escuelas, jardines, centros de jubilados, culturales y bibliotecas.

En la jornada estuvo presente, el presidente del Concejo Deliberante, Hugo Barrueco; la secretaria de Educación María Laura De Vincenti; el secretario de Deportes, Sebastián Vidal; el subsecretario de Institucionales, Lic. Ariel Lerici; el subsecretario de Cultura y Promoción de las Artes, Federico Bonaldi, y la presidenta del Consejo Escolar Claudia Colaso.

