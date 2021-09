Argentina visita a Venezuela por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022

Desde las 21, Argentina visitará a Venezuela por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Qatar 2022. El partido, que tendrá el arbitraje del uruguayo Leodán González, se podrá seguir por TyC Sports y la TV Pública.

Será un partido especial para el equipo de Lionel Scaloni porque será el primero en el que saldrá a la cancha como los flamantes campeones de la Copa América. Un título que se hizo esperar por casi tres décadas para que finalmente coronó a Lionel Messi y varios jugadores que pudieron sacarse la espina de levantar un trofeo con el seleccionado mayor.

Más allá de la obtención del campeonato luego de vencer a Brasil en el mítico Maracaná, el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo sigue su marcha. Con 12 puntos, producto de tres triunfos y tres empates, Argentina marcha en la segunda posición de la clasificación: está a seis del líder, el conjunto de Tite, al que visitará el próximo domingo en San Pablo en el que será un duelo especial luego de la final que se disputó hace poco más de un mes en Río de Janeiro.

De cara al enfrentamiento de esta noche en Caracas, Scaloni todavía no confirmó la alineación titular. En la conferencia de prensa virtual previa al partido, el DT igual llegó a dar indicios que jugaría la base del equipo que entró a la cancha en la reciente final de América. “Lógicamente no va a cambiar mucho del que jugó la final de la Copa América. Un poco siguiendo esa línea estaremos. Es un momento delicado, donde algunos jugadores todavía no tuvieron minutos y hay que administrar las fuerzas. El primer partido siempre es el más importante y lo que suceda ahí veremos qué hacer para el segundo”, explicó.

Frente a este escenario, las dudas del entrenador argentino estarían en los laterales y quién será el volante por izquierda en la zona del mediocampo. Con Dibu Martínez afianzado en el arco tras su gran Copa América, sumado a que Germán Pezzella acompañará a Nicolás Otamendi en la zaga central -Cuti Romero está suspendido-, lo que habrá que resolver será ver si por derecha ingresa Nahuel Molina o Gonzalo Montiel -todavía no jugó en Sevilla- y en el costado izquierdo la interrogante es si jugará Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico.

La mitad de la cancha estará cubierta por Ángel Di María, que al igual que jugó el último encuentro ante la Canarinha, lo hará por el sector derecho. La otra fija es Rodrigo de Paul y el que será de la partida es Guido Rodríguez, que tomará el lugar de Leandro Paredes -otro de los sancionados-. La otra duda es si el DT elegirá a Giovani Lo Celso o se decantará por Nicolás González, flamante jugador de la Fiorentina de Italia. En el ataque, Lautaro Martínez será el acompañante de Messi.

¿Qué dijo Scaloni sobre la triple fecha y la carga de minutos que podría tener el capitán argentino que recién debutó en el PSG el pasado fin de semana? “Si está en condiciones físicas, estará desde la partida. Vamos partidos tras partido, hablé con él y no hay ningún tipo de dudas. No tuvo los minutos que venía teniendo y va a jugar. Esperemos que pueda jugar los tres”, analizó.

El rival de la Albiceleste atraviesa un presente complicado. Venezuela figura en el fondo de la tabla con sólo 4 unidades, los mismos que Perú. Sólo ganó un encuentro -fue 2-1 a Chile como local- y cayó en cuatro presentaciones. La Vinotinto estrenará DT: tendrá a Leonardo Alberto González como técnico interino tras la renuncia del portugués José Peseiro.

Después de la presentación de esta noche en el estadio Olímpico de la UCV, la agenda del conjunto nacional continuará el próximo domingo cuando se volverá a ver las caras con Brasil, líder con puntaje ideal de las Eliminatorias. El seleccionado que dirige Tite ganó sus seis encuentros y hoy será visitante de Chile en Santiago. Esta vez el duelo será en el Neo Química, la casa del Corinthians, de la ciudad de San Pablo y el encargado de impartir justicia será el venezolano Jesús Valenzuela. Dentro de una semana, en el Monumental de Núñez, Argentina será local de Bolivia con el peruano Kevin Ortega como juez principal.

Posibles formaciones

Venezuela: Wuilker Fariñez; Roberto Rosales, Nahuel Ferraresi, Mikel Villanueva y Daniel Carrillo; Junior Moreno, Tomás Rincón, Jefferson Savarino y Rómulo Otero; Yefferson Soteldo y Josef Martínez. DT: Leonardo González.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Árbitro: Leodán González, de Uruguay

Hora: 21

Estadio: Olímpico de la UCV

TV: TyC Sports y TV Pública

