El aislamiento se mantendrá durante otras tres semanas en el AMBA y áreas de Córdoba, Chubut, Chaco y Río Negro. De esta manera, la cuarentena alcanzará los 101 días. El resto del país entrará en una nueva etapa de “distanciamiento social”.

El presidente Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio y aclaró que gran parte del país entrará en una nueva etapa de “distanciamiento social” en la lucha contra el coronavirus. A diferencia AMBA y áreas específicas de las provincias de Chaco, Córdoba, Río Negro y Chubut. En el resto del país comenzarán a poder “circular, trabajar y realizar sus actividades siempre que guarden dos metros de distancia”.

El jefe de Estado anticipó que en los lugares donde se flexibilizará la cuarentena podrá haber reuniones de no más de 10 personas, ya sean eventos privados o públicos, tendrán que mantener una distancia de dos metros, y no podrán superar el 50% de la capacidad del lugar. El anuncio de la extensión de la cuarentena generó una vez más gran expectativa. De hecho, la transmisión televisiva tuvo picos de 46 puntos de rating.

El Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio se seguirá cumpliendo en el AMBA, Gran Córdoba, Gran Resistencia, ciudades de Río Negro y Trelew. Eso implica que cada persona debe quedarse en su domicilio y que solo puede salir para hacer compras básicas, para realizar trabajos exceptuados o tareas especialmente autorizadas.

El resto del país ingresará en una fase que el Presidente llamó “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”. Todas las provincias y ciudades que ingresen esa fase tendrán que tener el sistema de salud adecuado para la demanda sanitaria y no deberán tener transmisión comunitaria del virus. Según definió, las personas pueden circular, trabajar y realizar sus actividades siempre y cuando guarden siempre dos metros de distancia con otra persona.

Seguirán prohibidos los eventos en espacios públicos o privados de cualquier tipo con más de 10 personas; los cines, teatros, clubes y centros culturales; el transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos de trabajadores y trabajadoras esenciales; y la actividad turística. También seguirá prohibido el ingreso de extranjeros al país. En tanto, deberán hacer la cuarentena quienes regresen al país, los que presenten síntomas; los que sean casos confirmados y sus contactos estrechos.

“Si sacamos el AMBA, la duplicación del contagio en el país es de 43,8 días”, explicó durante la conferencia en la Quinta de Olivos, en la que estuvo acompañado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. La zona urbana que une a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los municipios del conurbano es la zona más afectada. Así lo afirmó el Presidente al decir que “el 90% de los casos está en el AMBA”.

Fernández contó que durante la teleconferencia de hoy recibió el apoyo unánime de todos los gobernadores para poder avanzar en la flexibilización de la cuarentena en la mayor parte del país y sostener las estrictas medidas de aislamiento en algunos lugares específicos. “Todos detectaron el mismo problema. Vecinos que vienen al AMBA y van a alguno de los lugares donde hay circulación viral, y vuelven contagiados. Hay que entender que el problema no terminó”, indicó.

“Aunque sentimos que muchos lugares del país no tienen contagios, lo cierto es que el contagio ocurre fácilmente. Lo que quiero decir es que a potencialidad del contagio crece si uno se acerca a la zona de mayor dispersión del virus. Los dos focos más importantes que hoy tenemos son la provincia de Chaco, en especial resistencia, y el AMBA”, sostuvo.

El Presidente volvió a resaltar que los resultados que se están obteniendo, comparados con los de la región, “siguen siendo resultados alentadores. En ese sentido, dijo que los resultados “son productor de una sociedad que entendió lo que estaba pasando, se protegió e hizo un gran esfuerzo, aunque no pueda evitar que el virus siga circulando y contagiando”.

Fernández explicó las medidas económicas y sociales que tomará el Gobierno en esta instancia. Adelantó que se realizará el segundo pago del IFE, que alcanzará a 9 millones de personas; se seguirán pagando un porcentaje de los salarios de trabajadores del sector privado con ATP y se continuará con los préstamos a tasa cero para monotributistas y autónomos. Además, contó que la semana que viene se pagará el primer bono para las y los trabajadores de salud. Luego de detallar las medidas, dijo que el gasto del Estado hasta el momento significó “el 2,6% del PBI argentino”.

Por otra parte, indicó que el Gobierno destinó 50 millones de pesos para que cuatro grupos de científicos desarrollen los nuevos kits rápidos que se crearon en Argentina y que servirán para multiplicar los testeos. Ese monto, según destacó, se sumaron a 77 millones de pesos que destinaron a un programa de médicos comunitarios, que son médicos que están en el interior del país pagados por la Nación. En ese momento, apeló a la ironía para responder una de las críticas que la oposición viene realizando en los últimos días. “Todo eso lo resolvió el jefe de Gabinete con sus superpoderes”, afirmó.

“Esos millones son gastos reservados de la AFI que el Estado renunció a seguir utilizando y lo estamos poniendo al servicio de la gente”, explicó el mandatario, para explicar de donde sale el dinero utilizado para esos dos proyectos.

En el final de su discurso pidió responsabilidad y que la sociedad siga cumpliendo las normas. “Los invito a que sigamos atentos a la situación y que nadie tome con displicencia este tema. Todos quisiéramos volver a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esta es la realidad. Lo que estamos haciendo es cuidarnos nosotros y a los otros”, cerró.

Kicillof y Rodríguez Larreta se refirieron a los distritos que gobiernan. El gobernador bonaerense dijo que están “en una fase del crecimiento acelerado” y que “esa situación se divide de forma desigual, el 90% de los casos nuevos son en la ciudad y la provincia de Buenos Aires”. “Así como hay dos realidades distintas en el país, también las hay al interior de la provincia de Buenos Aires. El conurbano tiene 13 millones de habitantes, el interior de la provincia 4 millones, y la ciudad de Buenos Aires 3 millones”, sostuvo.

El mandatario detalló las cifras del distrito. “Hay 303 casos cada 100.000 en la Ciudad, en el conurbano hay 49 casos cada 100.000, pero en el interior hay 8,5 casos cada 100.000. En nivel es comparable a muchas regiones de Argentina. Tenemos dos realidades contrastantes y distintas en la provincia”, afirmó. En esa línea, agregó: “Este no es un problema de los barrios populares. En la ciudad el 38% están ahí, y en el conurbano, sólo el 16% están en barrios populares. La mayoría de los casos no están ahí. No es verdad que sea un problema solamente de los barrios populares y tampoco es un problema de la edad”.

“La enfermedad en algunos es leve, en otros asintomática, pero no es una enfermedad agradable, hay que evitarla a toda costa, y afecta a todos los grupos etáreos”, aseguró. Por eso decidió que “anunciar dos conjuntos de medidas distintas”. “Donde no hay circulación del virus, hay actividad económica. Esta realidad no es evitable, pero las muertes y los contagios sí lo son. No el problema económico”, indicó.

Por su parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contó que “en la Ciudad habían aumentado los casos por cinco” y resaltó que “desde la última conferencia de prensa se mantuvo en un ritmo bastante parejo de 400 casos diarios”. “Si los casos aumentan significativamente o si hay un incumplimiento masivo, tendremos que volver para atrás. Por más estimaciones que hagamos no podemos saber cuántos casos habrá mañana, la semana que viene o el mes que viene”, sostuvo.

“Esta semana, en Israel y Corea del Sur volvieron a cerrar las clases, en algunas ciudades europeas tuvieron que volver para atrás, y eso lo tenemos que tener presente. Es una cuarentena quirúrgica, protocolizada o específica que contempla el bienestar de toda las personas”, afirmó.

(Vista 2 veces, 2 vistas hoy)