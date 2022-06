Aclaración de la Universidad Nacional de Avellaneda sobre Acto Eleccionario Estudiantil

En base a los recientes hechos de público conocimiento, la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) informa a toda la comunidad que las actividades que se están desarrollando son de carácter gremial estudiantil en las cuales no tienen injerencia sus autoridades.



En referencia a los conflictos suscitados y que han generado denuncias cruzadas por las distintas agrupaciones participantes, la Universidad ha puesto en funcionamiento el Reglamento de Convivencia que ordena la instrucción sumaria para esclarecer y sancionar cualquier conducta que contravenga al mismo.



Desde la Universidad Nacional de Avellaneda celebramos que los estudiantes se organicen y realicen sus actividades gremiales estudiantiles, pero recordando que no será tolerada ningún tipo de violencia.



El proceso eleccionario que se está llevando a cabo en la Institución, corresponde a la elección de representantes gremiales de los Centros de Estudiantes y no de sus claustros de cogobierno.